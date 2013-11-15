أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يستضيف شاباً مكفوفاً ويهديه كتاب ومضات من فكر

Google+ Print
محمد بن راشد يستضيف شاباً مكفوفاً ويهديه كتاب ومضات من فكر محمد بن راشد يستضيف شاباً مكفوفاً ويهديه كتاب ومضات من فكر

استضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الشاب الإماراتي الكفيف أحمد الغافلي، وأهداه سموه كتاب ومضات من فكر مطبوعاً بلغة برايل.

وكان سموه عقّب على هذه الاستضافة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في عدة تغريدات قال فيها: 
>  
> "استضفت اليوم شاباً إماراتياً مكفوفاً اتصل بمكتبي وأبدى رغبته باقتناء كتاب ومضات من فكر.. فطبعناه بلغة برايل وأهديته أول نسخة".

"الشاب اسمه أحمد الغفلي .. رغم فقده نعمة البصر .. لم يفقد نعمة البصيرة، متعلم .. جامعي .. إعلامي .. محب للشعر وللحياة".

"سمعت عن أحمد أنه محب ومتابع لمباريات كرة القدم ..يشجع النادي الأهلي بحماس يتابع مبارياته بالسماع ويتفاعل معها ..كما أن لديه برنامجه الإذاعي".

"أحمد نموذج للإرادة ..وقصة جميلة عن الإيجابية في الحياة ..ومثال على قدرتنا على الإنجاز رغم قوة التحدي .. هو وأمثاله مصدر إلهام لنا جميعاً".

"لا توجد حياة جيدة وأخرى سيئة .. ولا يوجد عالم جميل وآخر صعب .. فقط نظرة إيجابية متفائلة أو نظرة سلبية متشائمة".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية