محمد بن راشد يستضيف شاباً مكفوفاً ويهديه كتاب ومضات من فكر

استضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الشاب الإماراتي الكفيف أحمد الغافلي، وأهداه سموه كتاب ومضات من فكر مطبوعاً بلغة برايل.

وكان سموه عقّب على هذه الاستضافة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في عدة تغريدات قال فيها:

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> "استضفت اليوم شاباً إماراتياً مكفوفاً اتصل بمكتبي وأبدى رغبته باقتناء كتاب ومضات من فكر.. فطبعناه بلغة برايل وأهديته أول نسخة".

"الشاب اسمه أحمد الغفلي .. رغم فقده نعمة البصر .. لم يفقد نعمة البصيرة، متعلم .. جامعي .. إعلامي .. محب للشعر وللحياة".

"سمعت عن أحمد أنه محب ومتابع لمباريات كرة القدم ..يشجع النادي الأهلي بحماس يتابع مبارياته بالسماع ويتفاعل معها ..كما أن لديه برنامجه الإذاعي".

"أحمد نموذج للإرادة ..وقصة جميلة عن الإيجابية في الحياة ..ومثال على قدرتنا على الإنجاز رغم قوة التحدي .. هو وأمثاله مصدر إلهام لنا جميعاً".

"لا توجد حياة جيدة وأخرى سيئة .. ولا يوجد عالم جميل وآخر صعب .. فقط نظرة إيجابية متفائلة أو نظرة سلبية متشائمة".