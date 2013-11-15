الإسماعيلي يقترب من تجديد تعاقد ميدو وعلي

اقترب مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة محمد أبو السعود من تجديد تعاقد عبد الحميد سامي "ميدو" وعصام علي لاعبا الدراويش بعد موافقتهما، فيما طلب سامح عبد الفضيل مهلة للتفكير.

وتنتهي تعاقدات الثلاثي بنهاية الموسم المقبل ويحق لهما التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "اللاعبون ميدو وعصام علي وافقا على عرضنا الذي تقدمنا به وتركا للنادي ما يراه في هذا الشأن، وسنحدد المقابل وفقا لظروف النادي".

وأضاف "سامح عبد الفضيل طلب مهلة للتفكير والعودة لوالده للتشاور معه".

واختتم أبو السعود "نسعى لتوفير الاستقرار للفريق من خلال تجديد تعاقدات اللاعبين الذي ستنتهي عقودهم".