الرئيس الغاني يتلقى تقريرا حول الأوضاع الأمنية في مصر

أبوجا/أكرا (أ ش أ) تلقي الرئيس الغاني جون مهاما تقريرا عن الأوضاع الأمنية في القاهرة قبل ساعات من لقاء الإياب بين منتخب بلاده ونظيره المصري في استاد الدفاع الجوي في 19 نوفمبر ، في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل.

وذكر موقع "غانا سوكار نت" الرياضي صباح اليوم أن التقرير قدمه نائب رئيس اتحاد غانا لكرة القدم فريد كرينتسيل ونائب وزير الرياضة جوزيف يامين خلال اجتماعهما مع الرئيس في أكرا الليلة الماضية.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس والمسؤولين الرياضيين الغانيين بوجه عام، أعربوا عن قلقهم من الوضع الامنى، غير أن السلطات المصرية اكدت استعدادها لتأمين بعثة المنتخب.

يشار الي أن وفدا يضم رئيس اتحاد غانا لكرة القدم كويسي نيانتاكيي ومسئولين من الفيفا يقومون حاليا بزيارة للقاهرة في إطار جولة تفقدية للتأكد من تحسن الأوضاع الأمنية بها.