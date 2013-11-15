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مدرب البرتغال: إيقاف إبراهيموفيتش يتطلب عمل الفريق بأكمله

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مدرب البرتغال: إيقاف إبراهيموفيتش يتطلب عمل الفريق بأكمله مدرب البرتغال: إيقاف إبراهيموفيتش يتطلب عمل الفريق بأكمله

لشبونة (إفي): أكد باولو بنتو المدير الفني لمنتخب البرتغال اليوم أن إيقاف المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، يتطلب عمل من الفريق بأكمله، معربا عن آماله في أن يقدم النجم كريستيانو رونالدو مستواه الرائع الذي ظهر في المباريات الأخيرة، في مواجهة السويد الجمعة في ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2014 بالبرازيل.

وأوضح بنتو في تصريحات صحفية قائلا "انه لاعب رائع (إبراهيموفيتش)، ويمر بفترة استثنائية في مسيرته، ولإيقاف لاعب مميز مثله يجب العمل بشكل جماعي".

وأشار المدير الفني البرتغالي إلى أهمية اللعب بقوة من أجل إيقاف ألعاب الهواء السويدية، خاصة وأن هناك 5 لاعبين يجيدون تلك الكرات في الفريق السويدي.

وعن السويد قال بنتو "انه فريق يقدم الشكل الكلاسيكي لخطة 4-4-2 ، وعلى الصعيد البدني وألعاب الهواء فهو فريق رائع".

وأشاد المدرب البرتغالي بنجم هجومه رونالدو، مؤكدا أنه يمر بفترة رائعة في مسيرته، ويستحق الكرة الذهبية عما يقدمه العام الجاري، مع ريال مدريد الإسباني ومنتخب بلاده.

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