ريبيري: سعيد بخوض مونديال الأندية في بلد مسلم .. والمصريون رائعون

زيوربخ (أ ش أ) أشاد النجم الفرنسي الدولي فرانك ريبيري صانع ألعاب بايرن ميونيخ الالماني لكرة القدم بشعوب مصر والجزائر وتونس والمغرب.

وقال ريبيري في تصريح لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس أن خوض كأس العالم للأندية الشهر المقبل في المغرب التي يعتنق أغلب سكانها الديانة الاسلامية ، يعتبر أمرا مميزا له لأنه مسلم أيضأ والمغرب بلد يهتم بكرة القدم ولديه ملاعب جميلة.

واضاف "لدي الكثير من الأصدقاء من المغرب، لكن لا أدري هل سيحضرون أم لا. أعتقد أن الجزائريين والمصريين والمغربيين والتونسيين لديهم عقلية متشابهة. فكلهم مغاربيون وهم أشخاص رائعون".

ووتابع "لم يسبق لي أن تواجدت بالمغرب حتى الآن. لكن زرت الجزائر، فزوجتي تنحدر من هناك. قضيت في الجزائر أسبوعين، كان وقتا رائعا والناس هناك طيبون جدا. لدي الكثير من الأصدقاء. وكل ما سمعته عن المغرب حتى الآن هو إيجابي".

وقال ريبيري أن الشعب الجزائري يتمتع بطيبة شديدة ، مشيرا إلى أنه يحظى بالكثير من الأصدقاء في هذا البلد.