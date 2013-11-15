سمير غطاس: زيارة الوفد الروسي لمصرتعكس الرغبة فى إقامة علاقات قوية مع القاهرة

أعتبر المحلل السياسى سمير غطاس أن زيارة وزيرى الخارجية والدفاع الروسى إلى مصر تعكس رغبة القاهرة فى إقامة علاقات جديدة.

وقال غطاس – فى مقابلة مع شبكة “يورونيوز” اليوم الجمعة أن سياسة الولايات المتحدة تسبب فى إنزعاج شديد وإرتباك في الشرق الأوسط وفى مصر على وجه الخصوص ، لا سيما منذ سقوط النظام الإسلامي لجماعة الإخوان المسلمين.

> وأوضح أن الإطاحة بهذا النظام دفع الجانب الأمريكى إلى إعتماد سياسة جديدة تجاه مصر ، بما في ذلك الضغط على الجيش والحد من المساعدات الاقتصادية والعسكرية.

مشيراً إلى أن زيارة وزيرى الدفاع والخارجية الروس تنبه إلى أن مصر بدأت علاقات جديدة ، أو على نحو أدق ، فإنها تستعيد إتصالاتها القديمة مع مختلف دول العالم ، بما في ذلك روسيا وربما في وقت لاحق مع الصين والهند والقوى الناشئة الأخرى.

وأعرب المحلل السياسى عن إعتقاده أن هناك أيضا حاجة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا لاسيما وأن الأخيرة هي مصدر رئيسي للقمح ، وهو سلعة تحتاجها مصر على وجه السرعة.

وعما إذا كانت تلك الزيارة التى أعقبت سنوات من العلاقات الفاترة تعتبر وسيلة لتبادل الأدوار بين موسكو وواشنطن..قال غطاس إنه لا يعتقد أن هذا الأمر من شأنه أن يحقق درجة من تقاسم للأدوار ” إذ أن كلا من موسكو وواشنطن لديهما مصالح مختلفة في الشرق الأوسط”.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح لروسيا بأن ترسخ مرة أخرى في هذه المنطقة ، ولكن في المقابل ، إذا كانت روسيا ، التي تتواجد بالفعل وبقوة في سوريا ولها علاقات وثيقة مع إيران ، تسعى إلى توسيع قدرتها على الاستثمار في علاقاتها مع مصر، قد يؤدى ذلك إلى حقبة جديدة بين موسكو والشرق الأوسط.

> أ ش أ