بالصور ..محافظ المنيا يفتتح أول فندق عائم بمرسي اخناتون

افتتح اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أول فندق عائم مكون من 4 طوابق 55 غرفة وكافيتريات ومطاعم وأماكن للترفيه وذلك بمرسى أخناتون.

قال المحافظ أنه تم البدء فى خطة لتطوير وتنشط السياحة بالمحافظة من خلال دعم الرحلات النيلية القادمة من القاهرة والعمل على زيادة الطاقة الفندقية وتهيئة وتطوير الطرق الخاصة بالمناطق الأثرية والسياحية.

وأضاف أنه تم البدء في رصف الطريق السياحي من شرق مدينة ملوي حتى منطقة تل العمارنة الأثرية بطول 7 كم وبتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه وجارى تنفيذ مشروع تجميل الطريق المؤدى لمنطقـة آثـار الأشمونين .

وأشار المحافظ إلى أنه جارى الإعداد لتطوير مرسى بنى حسن السياحي شرق النيل على بعد 20 كم جنوب شرق مدينة المنيا ، وكذلك مرسى تل العمارنة شرق النيل بتكلفة تقديرية إجمالية 5 مليون جنيه ودراسة إنشاء مرسى سياحي بمنطقة دير السيدة العذراء بدير جبل الطير شرق النيل على مسافة 25 كم شمال مدينة المنيا .