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انطلاق مشروعات تنموية فرنسية فى مصر بتمويل 110 ملايين يورو

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انطلاق مشروعات تنموية فرنسية فى مصر بتمويل 110 ملايين يورو انطلاق مشروعات تنموية فرنسية فى مصر بتمويل 110 ملايين يورو

قال محمد مصطفى كمال سفير فى باريس، إن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق مشروعين للوكالة الفرنسية فى مصر، أولهما مشروع لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع الزراعى بتمويل من الوكالة قدره 30 مليون يورو، والثانى مشروع لتنمية المناطق العشوائية وبشكل خاص فى محافظتى القاهرة والجيزة بتمويل من الوكالة قدره 80 مليون يورو.

ويهدف المشروع إلى خلق فرص عمل لقاطنى المناطق العشوائية من خلال إيجاد آلية للتمويل متناهى الصغر للمشروعات والحرف التى تنشأ بها، وذلك عبر الصندوق الاجتماعى للتنمية كمؤسسة تمويلية وسيطة، وكذلك دعم تحول تلك المشروعات الصغيرة إلى القطاع الرسمى، آخذاً فى الاعتبار الطابع غير الرسمى الذى يطغى على الأنشطة الاقتصادية فى تلك المناطق.

وأضاف "كمال" أن انطلاق المشروعين فى المستقبل القريب يعد مؤشراً مبدئياً على استعادة المناخ الملائم لمزيد من النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.

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مصر 365

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