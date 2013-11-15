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بالصور.. "برهامى" يطالب شباب الجامعة بالاهتمام بالعلم والعمل

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وجه الشيح ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، نصائح لشباب الدعوة السلفية من جامعتى الفيوم وبين سويف، بحسب البيان الصادر عنه اليوم، مطالبا إياهم بالاهتمام ببناء الشخصية الإسلامية من جهة العلم والعمل والدعوة إلى الله وحسن الخلق مع الناس، المخالف منهم قبل المتفق معه فى الرأى، وعدم رد الإساءة بمثلها، مشدداً على ضرورة التواصل مع كل فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء "برهامى" بشباب جامعتى الفيوم وبنى سويف بمدينة الفيوم، على هامش جلسة الصلح الذى عقدتها الدعوة السلفية للصلح بين عائلتى سرحان والسمان بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم لإنهاء خصومة ثأرية بينهما، بحضور اللواء هانى مشرف مساعد مدير الأمن، والشيخ عبد العال دسوقى ممثلا لوزارة الأوقاف.

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