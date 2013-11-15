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ما حقيقة دويتو ماجد المهندس وشيرين؟

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ما حقيقة دويتو ماجد المهندس وشيرين؟ ما حقيقة دويتو ماجد المهندس وشيرين؟

نفى الشاعر فائق حسن مدير اعمال الفنان ماجد المهندس، ما نشر مؤخراً في بعض الصحف ووسائل الإعلام ومواقع الإنترنت عن الانتهاء من تسجيل ماجد المهندس أغنية "دويتو" مع المطربة عبد الوهاب بعنوان "قول يا صاحبي" من كلمات رياض عزيز وألحان صلاح الشرنوبي.
وأكد أن هذا الخبر غير صحيح ومجرد فبركة، مبيناً أنه بالفعل كان هناك فكرة لعمل أغنية مشتركة بين الفنانين ماجد المهندس وشيرين ولكنها توقفت منذ فترة طويلة، واستغرب نشر مثل هذا الخبر.

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سيدتي

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