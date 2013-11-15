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جومانا مراد تقيم حفل زفافها في جدة

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جومانا مراد تقيم حفل زفافها في جدة جومانا مراد تقيم حفل زفافها في جدة

اختارت الفنَّانة السوريَّة جومانا مراد مدينة جدة لتكون مكاناً لحفل زفافها الذي تنوي إقامته نهاية هذا الشهر، لتسافر بعدها هي وزوجها المحامي الأردنيّ المعروف الدكتور ربيع بسيسو لقضاء شهر العسل بين لندن وباريس واليونان، على أن تستقر بين جدة والقاهرة؛ نظراً لظروف عملها وعمل زوجها، وهي تعمل حالياً على تجهيز فستان زفافها الذي سترتديه في المناسبة، والذي اختارته من دار " D&G" في باريس.
وذكرت جومانا وفقاً لما تداولته وكالات الأنباء أنَّها قد عقدت قرانها على بسيسو منذ أسبوعين، وأنَّها تزوَّجته عن حب، كما وصفت زوجها بالحنون الدَّاعم لها ولعملها الفنيّ، وأنَّه من أسرة طيِّبة وعريقة.

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سيدتي