فضيحة حورية فرغلي...عمرها عشر سنوات

انتشرت مؤخراً على العديد من مواقع الأنترنت، صور تجمع الفنانة حورية فرغلي بشاب أمريكي وترتدي فيها حورية ملابس جريئة، وتم تداول الخبر تحت عنوان "حورية تنشر صورها العارية مع أمريكي بعد عودتها من الحج".

وكانت حورية قد عادت أمس الأول من لندن بعد إجرائها عملية جراحية في أنفها، لتفاجئ بانتشار هذه الصور.

الغريب أن الخبر يؤكد أن حورية نشرت الصور على حسابها الشخصي على موقع "فايسبوك"، وقمنا بالتحري عن الأمر فلم نجد أي حساب لحورية ولو حتى وهمي قام بنشر هذه الصور، ما يشير إلى أن هناك من اراد نشر هذه الصور في هذا التوقيت بالتحديد.

ولمعرفة التفاصيل اتصلنا برباب إبراهيم المسؤولة الإعلامية لحورية فرغلي، والتي أكدت أن هذه الصور تم التقاطها منذ فترة طويلة تزيد عن عشر سنوات، وكانت في إحدى بطولات الخيل في شرم الشيخ والتي كانت حورية تشارك فيها.

وأضافت رباب "حورية لم تهتم بهذه الصور ولم تتضايق، فقد عقدت اليوم جلسات عمل مع المنتج أحمد عبد الله حول فيلمها الجديد "الديكور"، الذي يشاركها في بطولته خالد أبو النجا وماجد الكدواني".