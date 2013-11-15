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حصرياً "سيدتي نت" تكشف تفاصيل الموسم الخامس من "صولا"

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حصرياً "سيدتي نت" تكشف تفاصيل الموسم الخامس من "صولا" حصرياً "سيدتي نت" تكشف تفاصيل الموسم الخامس من "صولا"

نجحت "سيدتي نت" في معرفة تفاصيل الموسم الخامس من برنامج "صولا"، الذي سيتم تصويره خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل، حيث سيبدو الموسم الخامس مختلفاً تماما ًعن كل المواسم السابقة.
هذا الموسم سيتم تصويره في إمارة أبو ظبي، وبالتحديد في جزيرة سعديات حيث تم تصميم استديو خاص بالبرنامج، كما سيكون هناك بعض المشاهد الخارجية.
وللمرة الأولى أيضاً، سيستقبل البرنامج إلى جانب نجوم الغناء، إعلاميين تربطهم علاقات طيبة بالنجوم، مثل عمرو أديب ومحمود سعد وجورج قرداحي ونيشان وطوني خليفة.
تقليد جديد أيضاً في الموسم الخامس وهو اختيار النجم لموهبة يرى أنها مميزة، ويتبنى فنها لتشاركه في الحلقة التي يطل بها في البرنامج.
من أهم النجوم الذين تم الاتفاق معهم على الحلول ضيوفاً على البرنامج محمد عبده وشيرين وإليسا وأنغام ويارا ونيكول سابا وغيرهم.
كما علمنا أيضا أنّ أصالة ستقوم بتصوير الموسم السادس في نفس التوقيت،وبذلك سيتم تصوير 60 حلقة سنقوم بالكشف عن تفاصيلها قريباً.

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سيدتي