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استياء بين أطباء مستشفى منفلوط بسبب محاولة اختطاف طبيب من استراحة المستشفى

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استياء بين أطباء مستشفى منفلوط بسبب محاولة اختطاف طبيب من استراحة المستشفى استياء بين أطباء مستشفى منفلوط بسبب محاولة اختطاف طبيب من استراحة المستشفى


> احتج فى ساعة متاخرة من مساء أمس أطباء مستشفى منفلوط المركزى إحتجاجا علي تعرض الدكتور”حسام الدين مصطفى” أخصائى الأطفال بالمستشفى للإختطاف من قبل ثلاثة أشخاص ملثمين من أمام استراحة الأطباء الكائنة خلف المستشفى، حيث قامت مجموعة أفراد مجهولين ملثمة ومسلحة بجذب الطبيب وهو أمام الاستراحة إلى داخل سيارة مجهولة ولكن أستطاع الأهالي إنقاذه وفر الخاطفين دون الإمساك بهم أو التعرف عليهم.

وبالكشف على الطبيب تبين إصابته بجرح سطحى نتيجة قيام أحد الخاطفين بطعنه بسكين بالكتف أثناء مقاومته لهم. وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.

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