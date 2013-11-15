“ستاندرد أند بورز” ترفع التصنيف الائتماني لمصر

رفعت مؤسسة ” ستاندرد أند بورز” تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى “‭B-/B‬” بعد أن كانت ”‭CCC+/C‬” .

وجاء القرار بعد أن اعتبرت مؤسسة التصنيف الائتماني أن السلطات المصرية وفرت ما يكفي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير.

وقالت “ستاندرد أند بورز” في بيان - كما ذكر موقع الحياه اللندنية -” نتوقع استمرار الدعم من المقرضين عبر الاتفاقات الثنائية في المدى المتوسط بينما تحاول السلطات المصرية مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.”وتنظر المؤسسة للتصنيف نظرة مستقبلية مستقرة.