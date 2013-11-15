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مجلس معلومات السيارات: كينج لونج الأكثر مبيعا بالسوق المصرى

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مجلس معلومات السيارات: كينج لونج الأكثر مبيعا بالسوق المصرى مجلس معلومات السيارات: كينج لونج الأكثر مبيعا بالسوق المصرى

كشف تقرير مجلس معلومات السيارات "الأميك"، أن أكثر الطرازات مبيعًا بالسوق المحلى هم 12 طرازًا فى قطاع الأتوبيسات، حيث تصدر موديل " XMQ6500 E " المقدم من كينج لونج الصينية، وهو من فئة السيارات الـ14 بإجمالى 3.2 ألف أتوبيس، ثم سوزوكى ميكروباص بـ3.1 ألف أتوبيس، ثم جولدن دراجون هاى آيس بـ2.6 ألف، وشيفروليه إن 300 بإجمالى 2.5 ألف أتوبيس، وشيفروليه " GM –NPR 66L" بإجمالى 939 أتوبيسًا.

بالإضافة إلى "تويوتا – كواستر" بـ426 وحدة، وبريليانس جين بى هاى أيس بـ400 وحدة وشنغاى سوبر باندا بـ291، وشيفرولية GM- NOR- 71R بـ217 أتوبيسًا، و"متسوبيشى كروزر" بـ150 ثم "متسوبيشى ميدى باص" بـ134 وأخيرًا "هيونداى ستاراكس" بـ72 وحدة.

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مصر 365