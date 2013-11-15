الحكومة الفرنسية تبيع أسهما بسافران لإعادة الاستثمار فى الاقتصاد

قال وزير المالية الفرنسى بيير موسكوفيتشى، أمس الخميس، إن الحكومة ستبيع ما يصل إلى 19.5 مليون سهم مملوك للدولة فى مجموعة سافران لصناعة معدات الدفاع والطيران، وستعيد استثمار حصيلة البيع فى الاقتصاد.

وعلى أساس سعر سهم سافران عند إغلاق السوق أمس، والبالغ 48.04 يورو، فإن حصيلة البيع قد تصل إلى 936.8 مليون يورو (1.26 مليار دولار).

وقال موسكوفيتشى، فى بيان، إن الحكومة بدأت اليوم طرح حصة قدرها 3.6% من أسهم سافران أو 15 مليون سهم للبيع، ربما ترتفع إلى 19.5 مليون سهم كحد أقصى. وأضاف قائلا إن حصيلة البيع ستستخدم "لتمويل استثمارات جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطنى".

وقال إن فرنسا ستبقى مساهما رئيسيا فى سافران بحصة لن تقل عن 22.4%.