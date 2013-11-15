حملة "ابدأ بنفسك" تنتقد تحويل مكتبة الطفل والشباب بسنورس لمسكن للكلاب

قال عبد الرحمن سالم منسق حملة ابدأ بنفسك بمركز سنورس بالفيوم، إنه توجه إلى مكتبة الطفل والشباب بالمدينة، لرصد مشاكل المكتبة التى طرأت مؤخرا عليها, وقال موظفو المكتبة إن المكتبة تم اقتحامها وسرقة بعض المعدات الموسيقية منها وبعض أجهزة الكمبيوتر، وتم تحطيم الباب العلوى للمكتبة، وتم إبلاغ الهيئة العامة للثقافة بهذه الواقعة.

> وفى جولة بالمكتبة لمنسق الحملة ومدير المكتبة محسن عبد الخالق فى حديقة المكتبة الخلفية، تبين بالصور أن المكتبة أصبحت مربطا للحمير، ومسكنا للكلاب، بسبب قطعة الأرض الخالية التى توجد بجوار المكتبة وغير المستغلة من قبل الدولة، فقام سائقو الكارو وسائقو السيارات الأجرة بتحويلها موقفا لهم.

الجدير بالذكر أن المكتبة تقدمت بطلب إلى مجلس المدينة، لتخصيص هذه الأرض للمكتبة لقاعة مؤتمرات، لعرض مسرحيات المكتبة وأعمال نادى الأدب، ولكن لم يتم البت فى الطلب حتى الآن.