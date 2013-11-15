بالصور.. محافظ مطروح يكرم أوائل دورات الشبكات المتخصصة فى الكمبيوتر

قام اللواء بدر طنطاوى الغندور، محافظ مطروح، بتكريم أوائل المتدربيين فى دورات الشبكات المتخصصة "سيسكو" فى الحاسب الآلى، والمعتمدة من وزارة الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات، من العاملين بالجهاز الحكومى، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، لتشجيع الاهتمام بالتعلم وتنمية قدرات العاملين بكافة القطاعات بالمحافظة.

يتم تنظيم عدد من الدورات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ومحافظة مطروح، وعددها 73 دورة كمنحة مجانية لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بمحافظة مطروح فى حزمة من البرامج المتخصصة، وكرم محافظ مطروح المدرب التابع لوزارة الاتصالات المهندسة سحر على والمتدربين الأوائل الذين اجتازوا الدورة، وهم: إسماعيل مختار إسماعيل وعماد عزمى عبد الخالق وباسم فوزى عبد المحسن ونهاد عبد المنعم زكى، حيث تم منحهم شهادة تقدير وحافز مادى لتفوقهم، وأكد المحافظ استعداد محافظة مطروح الدائم لدعم مثل هذه الدورات التى تساعد على رفع كفاءة ومستوى العاملين بالمحافظة، مع الاستخدام الأمثل علميا وعمليا لهذه البرامج المتخصصة، ونشرها على أكبر عدد من أبناء المحافظة، سواء من العاملين أو غيرهم بما يحقق استفادة أكبر، مع حل أى مشكلات أو عقبات تواجه إقامة مثل هذه الدورات وطرق تعلمها وتدريبها.

وأكد محافظ مطروح أنه تم التنسيق مع الأكاديمية البحرية على تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لشباب الخريجين بأسعار مخفضة، وذلك فى إطار تنمية قدرات شباب الخريجين، وكذلك عقد دورات تدريبية لشباب الخريجين، بالتنسيق مع معهد تكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال صيانة الحاسبات والشبكات كمنحة لشباب الخريجين من أبناء محافظة مطروح لتأهيلهم للعمل، وتستمر مدة الدورة ثلاثة شهور بمركز تدريب الحاسبات بديوان عام محافظة مطروح، حيث تبلغ قيمة الدورة 10 آلاف جنيه، يحصل عليها المتدرب مجاناً، بالإضافة إلى مكافأة شهرية من وزارة الاتصالات قدرها 600 جنيه بإجمالى 1800 جنيه خلال الثلاثة أشهر، وحصول المتدرب على شهادة معتمدة من وزارة الاتصالات، وسيتم نشر الدورات على الجميع دون استثناء.