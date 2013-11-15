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قصة هدف.. رأسية متعب في مرمى الجزائر تُحيي آمال التأهل إلى مونديال 2010

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الزمان: 14 نوفمبر 2009

المكان: القاهرة

الحدث: مباراة و الجزائر في ختام تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال جنوب أفريقيا 2010.

 

كتب : عطية عبدالخالق

بينما كان عشرات الآلاف من المشجعين المصريين يستعدون لمغادرة الاستاد، حُزنًا على ضياع فرصة التأهل إلى مونديال 2010، كان مهاجم عماد متعب يتراجع خطوتين، ويرتقي، ليسجل برأسه هدفًا لن ينساه التاريخ.

المنتخب دخل المباراة، ورصيده 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط، عن المنتخب الجزائري، متصدر المجموعة، وله رصيد من الأهداف يفوق المنتخب المصري بهدفين، بما يعني أن أي نتيجة غير تحقيق الفوز بفارق ثلاثة أهداف نظيفة، تعني خروج المنتخب المصري من المنافسة، وضياع حلم التأهل إلى مونديال جنوب أفريقيا.

البداية كانت مثالية للمنتخب المصري، حين أحرز عمرو زكي الهدف الأول للمنتخب، في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، لكن المنتخب ظل عاجزًا طوال 93  دقيقة أخرى، حتى نجح متعب في تسجيل الهدف الثاني، الذي احيا امال المنتخب المصري في التأهل للمونديال من جديد، في الدقيقة الخامسة من الوقت المُحتسب بدل الضائع.

حسن شحاتة يبكي فرحًا بعد هدف متعب الثاني في مرمى الجزائر

حسن شحاتة يبكي فرحًا بعد هدف متعب الثاني في مرمى الجزائر

وأضاع بركات، بعدها مباشرة، فرصة التأهل إلى المونديال مباشرة بعد أن حوّل عرضية أحمد المحمدي إلى تسديدة خارج شباك مرمى المنتخب الجزائري، ليحتكم الفريقان إلى المبارة الفاصلة، في أم دُرمان بالسودان، في الثامن عشر من نوفمبر 2009.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري فشل في تحقيق الفوز في المباراة الفاصلة، بعد خسارته أمام نظيره الجزائري، بهدف نظيف سجله عنتر يحيى، في الدقيقة 40 من الشوط الأول، ليخطف الجزائريون بطاقة التأهل للمونديال.

 

شاهد هدف عماد متعب في مرمى الجزائر:

شاهد فرصة محمد بركات الضائعة:

شاهد هدف عنتر يحيى، بتعليق علي محمد علي :

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أونا

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