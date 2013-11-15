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خالد عبدالعزيز: تطوير 10 مراكز شباب ضمن مبادرة "الأكثر احتياجاً"

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خالد عبدالعزيز: تطوير 10 مراكز شباب ضمن مبادرة "الأكثر احتياجاً" خالد عبدالعزيز: تطوير 10 مراكز شباب ضمن مبادرة "الأكثر احتياجاً"

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، إن شركة كوكاكولا ستقوم باختيار 10 مراكز لتطويرها على نفقتها، وذلك من ضمن 18 مركز شباب تم تحديدها على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة التى أعلنت الوزارة عنها لتطوير 500 مركز شباب الأكثر احتياجا على نفقة الشركات الخاصة ورجال الأعمال.

وأضاف الوزير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مراكز الشباب التى ستختار منهم شركة "كوكاكولا " 10 مراكز لتطويرها هم "كبريت المفارق بالسويس ودهتورة بالغربية والمنيرة بالوادى الجديد وبرطس بالجيزة والسيل بأسوان والرباعية بكفر الشيخ ونجع الدير بسوهاج والحسينات بالأقصر وصفط الشرقية بالمنيا والخوالد أبو شوشة بقنا والكفر الجديد بالبحيرة وكفر الشناوى بالدقهلية والمزارعة بالإسماعيلية وسندنهور بالقليوبية ودمشقين بالفيوم والدخيلة بالإسكندرية وجريس بالمنوفية والعنانية بدمياط".

يذكر أن وزير الشباب كان قد خاطب مديرى مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات للتوصل إلى أسوأ 20 مركز شباب فى كل محافظة، بحيث يتم الإعلان عن أسماء أسوأ 500 مركز شباب على مستوى الجمهورية أمام الرأى العام الفترة القادمة، تمهيدًا لتطويرهم بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وكان قد طالب شركة كوكاكولا بأن تكون فى مقدمة الشركات التى تعمل على تطوير 10 مراكز شباب من المراكز التى سيتم الإعلان عن أنها من أسوأ المراكز الموجودة بمصر.

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