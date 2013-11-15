المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب تنظم حوارا قضائيا في تنزانيا

أعلن الاتحاد الأفريقى أن المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب ستنظم حواراً قضائيا بين ممثلى الهيئات القضائية الأفريقية خلال الفترة من 18 نوفمبر إلى 20 نوفمبر الحالى بمدينة أروشا التنزانية.

> وأوضح الاتحاد الأفريقى فى بيان أصدره أن هذا الحوار سيشارك فيه أعضاء مؤسسات حقوق الانسان الأفريقية والأجهزة المختصة بالاتحاد الأفريقى ورؤساء المحاكم العليا والدستورية وممثلى الهيئات القضائية الوطنية بالدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى ، بالاضافة الى أعضاء بالمحاكم فى منطقة جنوب الصحراء الأفريقية.

> وجاء في البيان ” إن الغرض من إجراء هذا الحوار هو تعزيز المناقشات بين هذه المؤسسات لضمان حماية حقوق الانسان والشعوب فى أفريقيا ، وأن المشاركين فى الحوار سيتقاسموا المعلومات بشأن أفضل الممارسات فى المحاكم القارية والوطنية والاقليمية فيما يتعلق بنظام حقوق الانسان الأفريقى وخاصة المفوضية الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب وكذلك المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب من أجل وضع إطار للتعاون العملى والمؤسسى.

> وأشار البيان إلى أن هذا الحوار سيجرى بمركز أروشا الدولى للمؤتمرات ، ومن المتوقع أن يحضره كبار مسئولى الحكومة التنزانية.