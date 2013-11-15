فوز "أشرف أبو العنين" برئاسة حزب الوفد بالبحيرة

أعلنت، منذ قليل، لجنة الإشراف على انتخابات اللجنة العامة لحزب الوفد بالبحيرة برئاسة "فؤاد بدراوى"، سكرتير عام الحزب، فوز النائب البرلمانى السابق "أشرف أبو العينين" برئاسة الحزب بالبحيرة بعد تغلبه على منافسيه الدكتور "عبد اللاه الشلقانى" الأستاذ بكلية الحقوق جامعة طنطا، و"طارق أبو الريش" القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى.

فيما أعلنت اللجنة فوز "أحمد الشريف" بمقعد سكرتير عام الحزب، وكذلك فوز محمد الصياد وعبد المنعم حسين وعبد الفتاح حرحش وياسر القلتاوى وعادل الحناوى كنواب لرئيس الحزب، وصبرى الشحات كأمين لصندوق الحزب.

وشهدت الانتخابات التى أجريت لأول مرة منذ تأسيس الحزب إقبالا لافتا من قبل أعضاء الجمعية العمومية، اللذين توافدوا على المقر الرئيسى للحزب بمدينة دمنهور منذ الصباح الباكر للمشاركة فى التصويت.