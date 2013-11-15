بيان مصري غاني: الاتفاق تم على خوض المباراة في القاهرة

انتهت تماما أزمة مكان مباراة مصر وغانا المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إياب جولة الحسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014.

منتخب غانا أبدى تخوفه وطلب رسميا نقل المباراة خارج مصر بسبب غياب الاستقرار الأمني عن القاهرة التي تستقبل اللقاء على ملعب الدفاع الجوي.

وطلب الفيفا من الاتحاد الغاني لكرة القدم إرسال وفد للقاهرة للوقوف على الاستعدادات الأمنية، وهو ما تم.

وفي النهاية صدر هذا البيان:

يسعد الاتحادان المصري والغاني لكرة القدم أن يعلنان للرأى العام ان الاجتماع الذى عقد اليوم الخميس 14 نوفمبر بالقاهرة بشان مناقشة الامور الامنية الخاصة بمباراة مصر وغانا المقرر إقامتها بملعب الدفاع الجوى بالقاهرة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر تم بنجاح.

الاطراف المتواجدة بالاجتماع حصلوا على ملخص كل الاستعدادات الامنية بكل تفاصيلها للمباراة مع تاكيد حاسم على توفير الحماية القصوى للفريق الغاني ومسؤولى الفيفا والاعلام والجماهير الذين سيحضرون اللقاء.

الاطراف الثلاثة الفيفا والجانبين المصري والغاني ابدوا ارتياحهم للاستعدادات الامنية المقدمة من وزارة الداخلية المصرية ومسؤولى ملعب المباراة والتى تؤكد على التامين الكامل لجميع اللاعبين والمسؤولين والإعلاميين والجماهير.

حضر الاجتماع السيد بولاجى مسؤول الامن بالفيفا ومن الجانب المصري المهندس ايهاب لهيطة والدكتورة سحر الهوارى عضوا مجلس ادارة الاتحاد والعميد ثروت سويلم المدير التنفيذي وعلاء عبد العزيز ووليد العطار من الجانب المصري والسيد سعيد سينارى سفير غانا فى القاهرة ورئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم ومدير العلاقات العامة ووفد امنى من قبل الاتحاد الغانى.

ذلك إلى جانب عدد من قيادات وزارة الداخلية المصرية يتقدمهم مساعد مدير امن القاهرة كما حضر مدير ملعب الدفاع الجوى وعدد من المسؤولين عن الملعب.