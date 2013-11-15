الجينات الوراثية أهم مسببات الصمم الناتج عن تكلس عظام الأذن الوسطى

سعيا لمعالجة الصمم الناتج عن تكلس عظام الأذن الوسطى يجرى أطباء ألمان عمليات جراحية تساعد المريض على استعادة سمعه، ويؤكد الأطباء أن الكشف المبكر عن المرض هو أحد الشروط المهمة لنجاح العملية.

أما أسباب الإصابة بهذا المرض ذكر موقع" Deutsche Welle" أنه غالبا ما تكون وراثية، حيث إنه أهم أسباب الإصابة بهذا المرض إضافة إلى وجود سبب آخر وهو فرط نشاط الهرمونات لدى النساء، فخلال فترة الحمل يلاحظ تراجع فى حاسة السمع لديهن، ومن المرجح أن تكون هذه الاضطرابات سبب تصلب تصلب أذنها الوسطى.

وفى حالة تصلب عظام الأذن الوسطى لا يمكن استعادة السمع باستعمال السماعات العادية، ما يؤدى إلى إجراء عملية خاصة تساعد على استعادة سمعه، إذ سيتم استبدال العصب الركابى المتصلب بقطعة من التيتانيوم بحجم 0.4 مليمتر، وزرع هذه القطعة بين السندان والمطرقة لتتمكن من نقل الصوت إلى الدماغ، وتبلغ نسبة نجاح العملية 98%، وخاصة إذا ما تم الكشف مبكرا عن المرض أى قبل انتقاله إلى الأذن الداخلية.