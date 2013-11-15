أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الجينات الوراثية أهم مسببات الصمم الناتج عن تكلس عظام الأذن الوسطى

Google+ Print
الجينات الوراثية أهم مسببات الصمم الناتج عن تكلس عظام الأذن الوسطى الجينات الوراثية أهم مسببات الصمم الناتج عن تكلس عظام الأذن الوسطى

سعيا لمعالجة الصمم الناتج عن تكلس عظام الأذن الوسطى يجرى أطباء ألمان عمليات جراحية تساعد المريض على استعادة سمعه، ويؤكد الأطباء أن الكشف المبكر عن المرض هو أحد الشروط المهمة لنجاح العملية.

أما أسباب الإصابة بهذا المرض ذكر موقع" Deutsche Welle" أنه غالبا ما تكون وراثية، حيث إنه أهم أسباب الإصابة بهذا المرض إضافة إلى وجود سبب آخر وهو فرط نشاط الهرمونات لدى النساء، فخلال فترة الحمل يلاحظ تراجع فى حاسة السمع لديهن، ومن المرجح أن تكون هذه الاضطرابات سبب تصلب تصلب أذنها الوسطى.

وفى حالة تصلب عظام الأذن الوسطى لا يمكن استعادة السمع باستعمال السماعات العادية، ما يؤدى إلى إجراء عملية خاصة تساعد على استعادة سمعه، إذ سيتم استبدال العصب الركابى المتصلب بقطعة من التيتانيوم بحجم 0.4 مليمتر، وزرع هذه القطعة بين السندان والمطرقة لتتمكن من نقل الصوت إلى الدماغ، وتبلغ نسبة نجاح العملية 98%، وخاصة إذا ما تم الكشف مبكرا عن المرض أى قبل انتقاله إلى الأذن الداخلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365