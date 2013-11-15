ضبط 6736 مخالفة مرورية وسيارتين مسروقتين خلال حملة مرورية بمطروح

تنفيذا لتوجيهات اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح بضرورة ضبط طرق وشوارع مطروح مروريا ومواجهة ومنع اي مخالفات او تعديات مرورية من شأنها الإضرار بأرواح وممتلكات المواطنين، مع تشديد العقوبة على المخالفات والتجاوزات نظمت ادارة مرور مطروح حملة مرورية مكبرة فى الفترة من 22أكتوبرالماضي الى 13 نوفمبر الجاري اسفرت عن ضبط 6736مخالفة مرورية ،بالإضافة الى ضبط عدد من السيارات والموتوسكلات والتروسيكلات الغير مرخصة او بدون لوحات معدنية .

وأكد العميد هاني خير مدير إدارة مرور مطروح استمرار التواجد المروري وتكثيف الحملات بكافة انحاء مدينة مرسي مطروح لضبط السيارات المخالفة لقانون المرور او المبلغ بسرقتها والمخالفات الصارخة التى من شأنها التسبب فى وقوع حوادث وذلك لفرض وتحقيق السيطرة والانضباط المروري على جميع محاورا لمدينة .

وأضاف خير بأن الحملة المرورية المكبرة استهدفت جميع المخالفات اسفرت عن ضبط 6736 مخالفة مرورية متنوعة منها 31 مخالفة سير عكس الاتجاه و1459 مخالفة انتظار خاطئ و379 مخالفة سيارة بدون قيادة و243 سيارة بدون تسيير و5 سيارات بدون لوحات وضبط 43 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية و47 قيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة، بالاضافة الى 4529 مخالفة متنوعة .

> كما تم ضبط سيارتين مبلغ بسرقتهما و19 سيارة بدون لوحات معدنية مبدون تراخيص و94 موتوسيكل وتروسيكل بدون لوحات ودون تراخيص .

> كان اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح قد شدد خلال اجتماع المجلس التنفيذي الاخير بالمحافظة على ضرورة التنسيق بين مجالس المدن و إدارة المرور بتنظيم سير السيارات داخل المدن ،ومنع أي تجاوزات مرورية كسيارات بدون لوحات أو قيادة الأطفال للسيارات والترويسكلات ، مع دراسة تشديد العقوبة قانونيا على جميع المخالفات ومنعها ومواجهتها بحزم.