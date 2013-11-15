محافظ الإسكندرية يكلف رئيس حى العامرية باختيار 4 أماكن لإقامة سوق

استمع اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، لمشاكل أهالى منطقة العامرية غرب الإسكندرية، ومناقشة بعض الحلول لإنهاء أزماتهم.

وطالب الأهالى بإقامة أسواق للباعة الجائلين بعدما شاهدوا فى وسائل الإعلام ما يتم تجهيزه بالإسكندرية من أسواق للباعة الجائلين والأكشاك الجديدة التى يتم تجهيزها لهم.

وعقب ذلك، كلف المحافظ طارق مهدى رئيس حى العامرية باختيار أربعة أماكن ﻷقامة هذا السوق، كما استمع المحافظ لشكاوى المواطنين من الصرف الصحى ورصف الطرق وكلف مسئولى الحى بمتابعة تلك المشاكل وحلها سريعا، وتم اﻷتفاق أن يقوم المحافظ بزيارة أخرى للعامرية يوم الثلاثاء القادم لمتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع.