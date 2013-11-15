بالصور.. الحزب الناصرى ينظم حفل ختام دورة المحليات بالسويس

أقام الحزب العربى الناصرى بالسويس مساء اليوم احتفالا بمناسبة اختتام دورة المحليات، التى أقيمت لمدة 3 أيام الأسبوع الماضى لتأهيل شباب وكوادر الحزب لخوض انتخابات المجالس المحلية القادمة.

وتم خلال الاحتفال توزيع شهادات على المشاركين فى الدورة، وتم تقديم شهادة خاصة لسيد أبو طالب، أمين الحزب الناصرى نظراً لمجهوده فى العمل العام، أعقب ذلك افتتاح مناقشة موسعة حول المجالس المحلية والفعاليات التى ستقام خلال الأشهر القادمة بين القوى السياسية فى هذا الصدد، فضلا عن شكل الفعاليات التى ستقام بالشارع فى الأيام القادمة.

كانت ورش العمل والدورة التى أقامها الناصرى حاضر فيها عبد الحميد كمال، الباحث فى التنمية المحلية وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع، حيث قدم كمال شرحاً وعرضاً كاملاً عن الفساد بالمحليات وحجم الانهيار بالمحليات، ومن بينها أحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات وأرقام القضايا المرفوعة فى المحليات وإهدار المال العام والاتهامات التى وجهت إلى محافظين ورؤساء مدن وقرى على مستوى المحافظات.

كما قام بتوضيح مفاهيم ودور الرقابة لمحاربة الفساد وأدوات ودور عضو المجلس المحلى ودور عضو مجلس الشعب، واستشهد كمال بعدد من المواقف والمشاكل المحلية بمحافظة السويس وسبب تفاقهما بسبب الفساد وعدم الاهتمام بالمحليات وجهل عضو مجلس المحلى فى السابق بالقوانين واللوائح الداخلية.



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