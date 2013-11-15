حملة ابدأ بنفسك غير بلدك ترصد حرب الأسمدة الكيماوية في الفيوم وسط غياب رقابة المسئولين

كتب : عبدالرحمن سالم

قام شباب حمله “ابدأ بنفسك غير بلدك” بزيارة عدد من قرى ونجوع مركز سنورس بمحافظة الفيوم لاستطلاع رأي الفلاحين والوقوف علي اسباب التي عانوا ومازالوا يعانوا منها وهي مشكلة صرف الأسمدة الكيماوية .. اكد الفلاحين أنهم لا يحصلون علي الحصة المخصصة لهم في كل موسم وهي 4 أجولة من الكيماوي والتي لا تكفي لأراضيهم مما يجعلهم يلجئون إلي شراء الأسمدة الكيماوية من السوق السوداء والتي يبلغ سعر الجوال منها 150 جنيها. وقال الفلاحين ان هناك تقاعس وتكاسل من المشرفين علي التوزيع وانه لم يحصل علي الحصة المخصصة له من حوالي 5 أشهر وأنه ذهب مرارا وتكرار إلي الجمعية التعاونية الزراعية وطالب بحقه في الحصة المخصصة له ولكنه لم يحصل عليه. وناشد محمد طلبها احد الفلاحيم الحكومة المصرية بالنظر إلي أحوال الفلاحين متمنيا عودة جمال عبد الناصر واصفا عبد الناصر بأنه قاهر ظلم الفلاحين والأب الروحي لهم وفي استجواب لرئيس مجلس المدينة محمد طلبه من قبل عبدالرحمن سالم منسق الحملة اليوم عن هذه المشكلة صرح بأنه بحد علمه أن الجمعيات التعاونية ستقوم بالبدء في التوزيع ابتداء من يوم الأحد المقبل وتم الاتفاق علي عقد اجتماع لحملة ابدأ بنفسك غي بلدك مع رئيس المجلس يوم السبت المقبل لعرض عليه بعض الحلول حول بعض المشكلات المتواجدة في سنورس. يذكر ان حمله ابدأ بنفسك غير بلد تم تدشينها خلال فتره وتتكون من مجموعه من الشباب بمركز سنورس تهدف الى رصد مشاكل المواطنين ومحاوله حلالها من قبل المسؤولين.

شبكةعيونالإخبارية

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