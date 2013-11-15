حاكم عجمان يحضر مأدبة غداء حمد بن غليطة

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان حفل الغداء الذي أقامه حمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لسموه في مجلسه في منطقة مشيرف في عجمان ظهر امس تكريما لسموه، وذلك بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

وحضر المأدبة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

كما حضر الحفل عدد من الشيوخ ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد وكبار المسؤولين والفعاليات الثقافية والإعلامية في عجمان.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان والحضور أطراف الحديث..مشيدين بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله « وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي « رعاه الله « وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وما يشهده الوطن الغالي على يد قيادتنا الرشيدة من إنجازات كبيرة وشاملة على مختلف الأصعدة من أجل رفعة الوطن ومصلحة أبنائه.

وألقى عدد من الشعراء قصائد ترحب بصاحب السمو حاكم عجمان..مشيدين بحكمة سموه ورعايته للنهضة الكبرى التي تشهدها إمارة عجمان.