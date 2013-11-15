مدرب بلجيكا يحث لاعبه دى بروين على ترك تشيلسي

بروكسل (/ أ ش أ /) - طلب مارك ويلموتس المدير الفني لمنتخب بلجيكا لاعبه كيفين دى بروين لأن يرحل عن ناديه تشيلسي بسبب عدم مشاركته معه بصورة منتظمة خلال الموسم.

واكد ويلموتس انه يجب على دى بروين البالغ من العمر 22 عاما ان يعيد النظر بصورة جدية فى مسألة استمراره فى ستامفورد بريدج لاسيما مع اقتراب موعد نهائيات كأس العالم.

وقال ويلموتس: "طلبي هو أن يلعب كيفين بشكل منتظم ضمن التشكيلة الاساسية لفريقه حيث ان الجميع يعلم ما هى قدراته وإمكانياته والا فإنه ينبغى له فى حالة عدم حدوث ذلك ان يعيد النظر فى وضعه الحالى برمته ".

وقد ابدت العديد من الاندية بالفعل اهتماما بضم اللاعب البلجيكى الشاب الى صفوفها ومن بينها فولفسبورج الالمانى واندرلخت البلجيكى غير ان ويلموتس قال انه يفضل ان ينضم دى بروين الى شالكه حيث ان سوف يلعب بشكل عظيم فى حالة ما اذا انضم الى النادي الالماني.