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قيادى بالدعوة السلفية: "مرسى" وراء تمادى الشيعة فى مصر

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قيادى بالدعوة السلفية: "مرسى" وراء تمادى الشيعة فى مصر قيادى بالدعوة السلفية: "مرسى" وراء تمادى الشيعة فى مصر

انتقد الشيخ سامح عبد الحميد، القيادى بالدعوة السلفية، محاولات شيعة للظهور، مؤكدًا أنهم لا يستطيعون إنشاء حسينيات فى القاهرة.

وقال "عبد الحميد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "الشيعة فى مصر أسطورة لا حقيقة لها، وتواجدهم إعلامى فقط، وحجمهم فى مصر لا يكاد يُرى بالعين المجردة، ربما بعض عشرات ولا يستطيعون إنشاء حُسينية، مؤكدًا أن مرسى هو السبب فى هذا الطفح الشيعى -حسب قوله- وجعل لهم أملاً كاذبًا فى دخول مصر، والمصريون لا يقبلون أبدًا التشيع، فهم " يترضَّون" عن الصحابة، ويُرددون سيدنا أبو بكر؛ سيدنا عمر".

وأضاف القيادى بالدعوة السلفية: "لكن المشكلة فى أن الشيعة لا يجهرون بلعن أبى بكر وعمر فى مصر، لأن عندهم "التقيَّة" والتى تعنى الكذب، بل والحلف الكاذب أيضًا، وهو نوع من التلون والخداع والتزوير والجبن عن إظهار حقيقتهم أمام غيرهم".

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مصر 365

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