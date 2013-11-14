بالفيديو - مصر تخرج بهدفين أمام زامبيا من أصل ' خماسية مطلوبة ' في غانا

خرج منتخب مصر بهدفين نظيفين في تجربة ودية أمام زامبيا، استعدادا لمواجهة غانا مساء يوم 19 نوفمبر.

منتخب مصر يحتاج للفوز على غانا بخمسة أهداف بعد الخسارة في الذهاب من جولة الحسم من التصفيات الإفريقية المرشحة لكأس العالم بنتيجة 6-1.

بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر اختبر توليفة مغايرة عما لعب به أمام غانا في كوماسي.

هذه التغييرات ظهرت جيدة هجوميا خاصة في الشوط الأول، الذي سجل خلاله الفراعنة هدفين أمام زامبيا.

شوط جيد

سجل عمرو زكي ورامي ربيعة ثنائية الفراعنة في الشوط الأول من المباراة.

زكي ظهر مميزا أمام صلاح وأبو تريكة، في حين لم يبرز جدو بشكل مميز على الجناح الأيسر.

حسام غالي وحسني عبد ربه لعبا دورا هجوميا مميزا كذلك في الشوط الأول، ومنحا الفراعنة استحواذا دائما.

أبو تريكة أرسل كرة طولية إلى صلاح المتحرك ناحية اليمين، الذي أرسل عرضية حولها زكي إلى هدف.

ثلاثي أبو تريكة وصلاح وزكي قدم عرضا رائعا، خاصة في ظل اللياقة البدنية العالية للبلدوزر.

وسجل ربيعة هدفه بتصويبة من داخل منطقة الجزاء حين كان متقدما في ركلة ركنية للفراعنة.

اختفاء

لكن في الشوط الثاني انخفض أداء الفراعنة، ولم تفلح التغييرات في تنشيط مصر رغم مشاركة عيد عبد الملك وشيكابالا وكهربا.

لم يهدد منتخب مصر مرمى زامبيا إلا في حالات قليلة غير مؤثرة فعليا.

ثم تراجع المنتخب، وبدأ فريق زامبيا في الضغط ورد الحارس الشناوي كرتين محققتين عن مرمى مصر.

ولم يبرز في الشوط الثاني سوى سيد معوض الذي اشترك في موقع عبد الشافي.

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