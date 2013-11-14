أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - مصر تخرج بهدفين أمام زامبيا من أصل ' خماسية مطلوبة ' في غانا

Google+ Print
بالفيديو - مصر تخرج بهدفين أمام زامبيا من أصل ' خماسية مطلوبة ' في غانا بالفيديو - مصر تخرج بهدفين أمام زامبيا من أصل ' خماسية مطلوبة ' في غانا

خرج منتخب بهدفين نظيفين في تجربة ودية أمام زامبيا، استعدادا لمواجهة غانا مساء يوم 19 نوفمبر.

منتخب مصر يحتاج للفوز على غانا بخمسة أهداف بعد الخسارة في الذهاب من جولة الحسم من التصفيات الإفريقية المرشحة لكأس العالم بنتيجة 6-1.

بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر اختبر توليفة مغايرة عما لعب به أمام غانا في كوماسي.

هذه التغييرات ظهرت جيدة هجوميا خاصة في الشوط الأول، الذي سجل خلاله الفراعنة هدفين أمام زامبيا.

شوط جيد

سجل عمرو زكي ورامي ربيعة ثنائية الفراعنة في الشوط الأول من المباراة.

زكي ظهر مميزا أمام صلاح وأبو تريكة، في حين لم يبرز جدو بشكل مميز على الجناح الأيسر.

حسام غالي وحسني عبد ربه لعبا دورا هجوميا مميزا كذلك في الشوط الأول، ومنحا الفراعنة استحواذا دائما.

أبو تريكة أرسل كرة طولية إلى صلاح المتحرك ناحية اليمين، الذي أرسل عرضية حولها زكي إلى هدف.

ثلاثي أبو تريكة وصلاح وزكي قدم عرضا رائعا، خاصة في ظل اللياقة البدنية العالية للبلدوزر.

وسجل ربيعة هدفه بتصويبة من داخل منطقة الجزاء حين كان متقدما في ركلة ركنية للفراعنة.

اختفاء

لكن في الشوط الثاني انخفض أداء الفراعنة، ولم تفلح التغييرات في تنشيط مصر رغم مشاركة عيد عبد الملك وشيكابالا وكهربا.

لم يهدد منتخب مصر مرمى زامبيا إلا في حالات قليلة غير مؤثرة فعليا.

ثم تراجع ، وبدأ فريق زامبيا في الضغط ورد الحارس الشناوي كرتين محققتين عن مرمى مصر.

ولم يبرز في الشوط الثاني سوى سيد معوض الذي اشترك في موقع عبد الشافي.

شاهد الأهداف بالضغط على هذا الرابط..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه