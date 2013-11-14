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محافظ مطروح يعزل القائم بأعمال مديرية الصحة ويحيل المسئولين ببنك الدم للنيابة

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محافظ مطروح يعزل القائم بأعمال مديرية الصحة ويحيل المسئولين ببنك الدم للنيابة محافظ مطروح يعزل القائم بأعمال مديرية الصحة ويحيل المسئولين ببنك الدم للنيابة

بدر طنطاوي محافظ مطروح

أعلن محافظ مطروح اللواء بدر طنطاوي أنه عزل القائم بأعمال مدير الشئون الصحية الدكتور إيهاب عبد المنعم وكيل المديرية من منصبه كقائم بالأعمال بسبب تردي المستشفيات والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين كما كما أحال المسئولين عن بنك الدم الى النيابة عقب اكتشاف 50 كيس دم فاسد بالبنك .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بعدد من عمد ومشايخ والقيادات الشعبية بالمحافظة لبحث المشاكل التي يعاني منها المواطن في المجالات المختلفة حيث أكد المحافظ أنه قرر تشكيل لجنة للمرور العاجل على الـ 14 مستشفي بمراكز ومدن المحافظة لتلافي جميع الأخطاء وتحويل أي مسئول مقصر الى التحقيق .

وأعلن المحافظ عن قرب افتتاح مستشفي الحمام المركزي وانه يجري عمل دراسة باحتياجات محافظة مطروح من وزارة الصحة وكيفية الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمشاركة المختصين .

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