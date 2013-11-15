حركة المشاركة الشعبية بالفيوم تتكفل بحل شكاوي الحيازات الزراعية ..! أ

كتب : عبدالرحمن سالم

حركة المشاركة الشعبية بالفيوم تتكفل بحل شكاوي الحيازات الزراعية ..! ألتقي اليوم كل من خالد حسين وحسن الشربيني ممثلين عن حركة المشاركة الشعبية بمسئولي ادارة الشئون الاجتماعية لعرض احدي الشكاوي التي وصلت للحركة والخاصة بعدد من المستحقين الذين يتقاضون مساعدات ومعاشات من الوزارة ، ويضطروا كل 6 شهور لعمل بيان من الجمعيات الزراعية يفيد عدم وجود حيازات اراضي مملوكة لهم ، وتشتكي الجمعيات الزراعية من جانبها من هذا الاجراء غير التنظيمي ، وطالبت مرارا بتجميع كشوف بجميع الحالات ، مهددة بعدم استقبال طلبات لحالات فردية توفيرا للوقت والجهد ومصاريف انتقال المواطنين الذين لايملكون قوت يومهم ،واقترح حسن الشربيني عضو الحركة أن يتم تجهيز كشف دوري كل فترة معينة بالاسماء المطلوب الاستعلام عن حيازتها لأراضي متكفلا بتوصيله بنفسه الي مقر الجمعيات الزراعية تيسيرا علي الاهالي ، من ناحيته أستغرب خالد حسين مؤسس حركة المشاركة الشعبية هذا الاجراء الروتيني الصعب متسائلا عن كيفية حيازة مواطن بسيط فقير معدوم الحال لأراضي زراعية وهو في الاصل يعيش علي المساعدات والمعاشات البسيطة التي لا تقضي حاجته ، وطالب خالد حسين المعنين بالامر سرعة مراجعة هذا الاجراء فورا للتسهيل علي المواطنين وعدم وضع العراقيل امامهم .

شبكةعيونالإخبارية

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