Matt Damon يعود الى الصالات العربية

ثلاثة أفلام بارزة تم إطلاقها في الصالات العربية هذا الأسبوع هي Elysium الفيلم الجديد للممثل Matt Damon والفيلم الكرتوني Free Birds والفيلم الدرامي Romeo and Juliet. فيما يلي لمحة سريعة عن هذه الأفلام.

Elysium

بعد النجاح الذي حققه كاتب السيناريو والمخرج Neill Blomkamp عام 2009 من خلال فيلمه District 9 الذي ترشّح لأربع جوائز أوسكار، يعود المخرج المذكور مع فيلم جديد من نوع الخيالي العلمي عنوانه Elysium واختار لبطولته الممثلين Matt Damon و Jodie Foster. تجري أحداث الفيلم عام 2154 حيث الأغنياء من البشر إنتقلوا للعيش على محطة فضائية أطلق عليها إسم Elysium وأصبحوا من الخالدين ويحكمون سكان الأرض التي أصبح جزء كبير منها ملوّث بواسطة روبوتات. كل هذا الهدوء يخرقه Max الذي تعرّض لإشعاعات نووية وأمامه خمسة أيام للعيش، والذي ستدخل في دماغه معلومات عن إنقلاب تحضّر له وزيرة الدفاع في Elysium، ليصبح بعدها الرجل المطلوب الأول. فهل سيفي Max بالوعد الذي قطعه لصديقة الطفولة Frey وهو أنه سيأخدها في يوم من الأيام الى Elysium خاصة انها اليوم بحاجة أكبر للوصول الى هذه المحطة الفضائية من أجل إنقاذ إبنتها التي دق الموت بابها ولا من أحد ينقذها سوى الإمكانيات الطبيّة الموجودة هناك.

Elysium يعرض في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان.

Free Birds

فيلم كرتوني مميّز ومسلي يتمتع بسيناريو جيّد ومنفذ بطريقة تقنية ملفتة سوف يستمتع بمشاهدته الصغار والكبار معاً. تدور قصة الفيلم حول ديك الحبش Reggie المختلف عن غيره في مجموعته، والذي لا يصدّقه أحد عندما يخبرهم أن المزارع يعلفهم بكثرة كي يذبحهم في عيد الشكر الأميركي. بعدها سيتم إختيار Reggie من قبل رئيس المجموعة ليرافق ديك حبش مندوب عنه يدعى Jake في رحلة بالزمن الى الماضي كي يقنع الأميركيين بعدم إختيار ديك الحبش كطعام أساسي في عيد الشكر الأميركي. فهل سينجح؟

Free Birds يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان.

Romeo and Juliet

خلال حفل تنكري يقع Romeo بحب Juliet رغم أن عائلتهما في نزاع دائم، فيقرران الزواج سراً. لكن أحلامهما ستتلاشى عندما يقرر قريب Juliet مبارزة Romeo بالسيف. هذا الأخير ينقذه صديقه Mercutio والذي يلقى حتفه. أمام هذا الواقع يتم نفي Romeo وتجبر Juliet على الزواج من رجل آخر. فهل سيتدخل أحدهم ليقلب المعادلة؟

Romeo and Juliet يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان.