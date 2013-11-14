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نائب رئيس الوزراء يجتمع مع مسئولى صندوق النقد خلال أيام

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نائب رئيس الوزراء يجتمع مع مسئولى صندوق النقد خلال أيام نائب رئيس الوزراء يجتمع مع مسئولى صندوق النقد خلال أيام

قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولى، إنه من المقرر أن يتجه خلال أيام فى جولة أوروبية، تشمل مسئولى صندوق النقد الدولى، وعدة دول أوروبية.

وأضاف بهاء الدين، خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية مساء اليوم، أن عضو بصندوق النقد ومن حقها أن تستفيد من الخبرات الفنية، ولكن فى الوقت الحالى لا يوجد ما يستدعى الاتفاق مع الصندوق للحصول على القرض.

وأشار بهاء الدين إلى أن هناك اتفاقًا عامًا على أن هناك عدم عدالة فى الدعم الحكومى الحالى، والحكومة تعمل حاليًا على وضع آليات جديدة تعمل على توصيل الدعم لمستحقيه.

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مصر 365

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