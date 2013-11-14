بيكيه: سأضحك كثيرا لو فاز ميسي بالكرة الذهبية مجددا

برشلونة (/أ ش أ/) - قال جيرارد بيكيه نجم دفاع برشلونة الإسباني إنه سيستغرق فى الضحك حال فوز زميله الأرجنتينى ليونيل ميسى بالكرة الذهبية للعام الخامس على التوالي.

وكان ميسى قد تعرض لسلسلة من الاصابات خلال العام الجاري؛ ما قلص مشاركاته فى المباريات مقارنة بمشاركات أبرز منافسيه البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد والفرنسى فرانك ريبرى نجم بايرن ميونيخ الألماني.

وأشار بيكيه في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو إلى أن ميسى مازال من أبرز المرشحين للفوز باللقب بسبب شعبيته على المستوى العالمي.

وقال "ليو لايمكن استبعاده هذه انتخابات يصوت فيها الناس وهو فاز باللقب أربع مرات وفاز بتقدير العالم أجمع".

وتابع "لو أنه فاز فسوف أستغرق فى الضحك أنا من أشد مشجعى ميسى ودائما أقول ذلك وإذا قمنا بتقييم أدائه خلال العام فإنه قدم أداء متميزا مرة أخرى ، ولا أقول أن كريستيانو لم يكن جيدا أوأننى أقلل من أداء ريبرى مع ذلك".