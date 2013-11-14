البرلمان التركي يسمح للنائبات بارتداء «السروال» داخل المبنى

رفع البرلمان التركي، الخميس، الحظر الذي كان مفروضا على ارتداء النائبات التركيات «السروال» في مبنى البرلمان بعد أسبوعين على إصلاح أقرته الحكومة المحافظة يجيز لهن وضع الحجاب في المكان نفسه.

وأُقر هذا الإجراء بالإجماع، بعد التصويت على القرار الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 ودعمته الاحزاب الثلاثة الأخرى الممثلة في البرلمان.

وفي الشهر الفائت نددت النائبة شفق بافي، التي تستخدم ساقا اصطناعية بنظام الملبس في البرلمان الذي يفرض على النواب من السيدات ارتداء تنورة، وسبق أن حاولت تعديل هذا النظام بلا جدوى.

ووافق الحزب الحاكم أخيرا على الحجج التي قدمتها بعد أيام على إنهاء حظر أعلى مستوى الملابس.

وفي أواخر أكتوبر وفدت 4 نائبات من هذا الحزب إلى مجلس النواب بالحجاب عملا بإصلاح أقر مؤخرا وأثار الجدل في البلاد اقترحه رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، ويجيز للنساء ارتياد مقار عملهن الرسمي محجبات.