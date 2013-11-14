وزير النقل يبحث تطوير القطاع السابع من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

اجتمع الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل والمواصلات اجتماعاً اليوم الخميس مع قيادات الادارة العامة للمرور والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة المقاولون العرب .

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لتطوير القطاع السابع من طريق القاهرة – الاسكندرية الصحراوي في المسافة من بوابة تحصيل رسوم العامرية عند الكيلو 190 وحتي مدخل الاسكندرية بطول 30 كيلو مترا.

وخلال الاجتماع أكد وزير النقل على ضغط البرنامج الزمني للتنفيذ لإنهاء كافة الاعمال في هذه المسافة بنهاية شهر يونيو المقبل، وتزامنا مع قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء من تطوير الطريق بالكامل ، بما في ذلك أعمال الرصف والاعمال الصناعية، في المسافة بين بوابتي تحصيل الرسوم بالقاهرة والإسكندرية بطول 164 كم ومما يستلزم الانتهاء من تطوير القطاع السابع وحتي لا يعتبر منطقة اختناق بهذا الطريق الحيوي الهام.

وقال الدميري إن العمل في هذا القطاع سيتضمن إنجاز العديد من الاعمال من أهمها انشاء حارة مرورية جديدة وتوسيع الكباري العلوية القائمة عند العامرية ومرغم والنوبارية وعمل طريق خدمة في الاماكن ذات الكثافة السكانية العالية ومعالجة مناطق تصريف وتجمع المياه ، بتكلفة تبلغ 760 مليون جنيه.

كما تم خلال الاجتماع إطلاع وزير النقل علي القطاعات التصميمية النموذجية للطريق، حيث أبدى الدكتور الدميري عددا من الملاحظات الفنية الواجب اخذها في الاعتبار كما أبدى رأيه في مقترحات تنفيذ التحويلات المرورية التي سيتم استخدامها اثناء العمل علي الطريق واتخاذ كافة الاجراءات التي تساعد على سيولة الحركة المتجه إلى الاسكندرية والقادمة منها أثناء أعمال التطوير، بالاستفادة بمحور التعمير الموازي لهذه الوصلة وأهمية إجراء الصيانة الخفيفة عليه حتي لا تظهر اي اختناقات مرورية خلال تلك الفترة .

وناشد الوزير كافة الاجهزة في محافظة الاسكندرية والادارة العامة للمرور والعاملين على تنفيذ المشروع والمواطنين بالتعاون في سبيل انجاز هذا العمل الكبير في التوقيتات الزمنية التي تم وضعها من قبل الوزارة، والتأكد مما سوف يتم انجازه أولا بأول عن طريق اشراف الهيئة العامة للطرق والكباري والزيارات الميدانية التى سوف يقوم بها الوزير بنفسه للتأكد على الطبيعة من تنفيذ البرنامج طبقاً لما هو محدد له.

أ.ش.أ