أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اتحاد العمال يقيم دعوى قضائية ضد إدارة كريستال عصفور

Google+ Print
اتحاد العمال يقيم دعوى قضائية ضد إدارة كريستال عصفور اتحاد العمال يقيم دعوى قضائية ضد إدارة كريستال عصفور

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال قيام صاحب شركة كريستال عصفور الإخوانى باستئجار بلطجية قاموا بالاعتداء على العمال المعتصمين والمطالبين بحقوقهم فى رفع الأجر والتثبيت وبدل إصابات العمل، وعودة المفصولين وإصلاح عقود العمل.

ومن جانبه، كلف عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد سالم الأمين العام للاتحاد بالذهاب إلى مستشفى شبرا الخيمة لزيارة العمال المصابين من "خرطوش البلطجية"، وأيضا تكليف رئيس النقابة العامة للكيماويات توفيق فوزى بالذهاب فورا إلى مقر الاعتصام للتضامن مع العمال وتكليف المستشار القانونى للاتحاد برفع دعوى قضائية عاجلة ضد بلطجة صاحب العمل المنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وصرح عبد الفتاح إبراهيم بأنه يحذر صاحب العمل من هذا التصرف العشوائى ضد العمال، وأنه لن يصمت أمام هذه الممارسات مهما كان الثمن، وأن العمال المعتصمين داخل هذه الشركة منذ أيام لهم حقوق مشروعة التزم صاحب العمل بدراستها وتنفيذها عندما جاء مرغما إلى الاتحاد منذ أيام عقب عودة قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة رئيس الاتحاد نفسه من مقر الاعتصام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه