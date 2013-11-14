اتحاد العمال يقيم دعوى قضائية ضد إدارة كريستال عصفور

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قيام صاحب شركة كريستال عصفور الإخوانى باستئجار بلطجية قاموا بالاعتداء على العمال المعتصمين والمطالبين بحقوقهم فى رفع الأجر والتثبيت وبدل إصابات العمل، وعودة المفصولين وإصلاح عقود العمل.

ومن جانبه، كلف عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد سالم الأمين العام للاتحاد بالذهاب إلى مستشفى شبرا الخيمة لزيارة العمال المصابين من "خرطوش البلطجية"، وأيضا تكليف رئيس النقابة العامة للكيماويات توفيق فوزى بالذهاب فورا إلى مقر الاعتصام للتضامن مع العمال وتكليف المستشار القانونى للاتحاد برفع دعوى قضائية عاجلة ضد بلطجة صاحب العمل المنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وصرح عبد الفتاح إبراهيم بأنه يحذر صاحب العمل من هذا التصرف العشوائى ضد العمال، وأنه لن يصمت أمام هذه الممارسات مهما كان الثمن، وأن العمال المعتصمين داخل هذه الشركة منذ أيام لهم حقوق مشروعة التزم صاحب العمل بدراستها وتنفيذها عندما جاء مرغما إلى الاتحاد منذ أيام عقب عودة قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة رئيس الاتحاد نفسه من مقر الاعتصام.