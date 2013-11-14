حبس المستشار القانوني السابق لمحافظ البحر الأحمر 15 يومًا لاتهامه في 13 قضية نصب

قرر المستشار اسلام شمس مدير نيابة الغردقة حبس محمد محروس ناجي المستشار القانوني المفصول لمحافظة البحر الاحمر والمتهم في 13 قضية نصب 15 يوم علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة ، بعد القاء القبض عليه من جانب مباحث الاموال العامة بعد بلاغات بتعيينه من جانب الرئيس المعزول محمد مرسي باوراق تخرج مزورة .

ووجهت النيابة للمتهم تهم النصب والتزوير في الواقعة محل التحقيقات.

وننشر المذكرة المقدمة الصادرة من مكتب محافظ البحر الاحمر للواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بشان تعيين مستشار قانوني للمحافظة بالامر من الرئيس المعزول محمد مرسي.