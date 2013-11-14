أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

حبس المستشار القانوني السابق لمحافظ البحر الأحمر 15 يومًا لاتهامه في 13 قضية نصب

Google+ Print
حبس المستشار القانوني السابق لمحافظ البحر الأحمر 15 يومًا لاتهامه في 13 قضية نصب حبس المستشار القانوني السابق لمحافظ البحر الأحمر 15 يومًا لاتهامه في 13 قضية نصب

قرار النيابة

قرر المستشار اسلام شمس مدير نيابة الغردقة حبس محمد محروس ناجي المستشار القانوني المفصول لمحافظة البحر الاحمر والمتهم في 13 قضية نصب 15 يوم علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة ، بعد القاء القبض عليه من جانب مباحث الاموال العامة بعد بلاغات بتعيينه من جانب الرئيس المعزول محمد مرسي باوراق تخرج مزورة .

ووجهت النيابة للمتهم تهم النصب والتزوير في الواقعة محل التحقيقات.

وننشر المذكرة المقدمة الصادرة من مكتب محافظ البحر الاحمر للواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بشان تعيين مستشار قانوني للمحافظة بالامر من الرئيس المعزول محمد مرسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا