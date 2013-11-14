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اندلاع حريق هائل بمصنع “تنر وبويات” بالمحلة وإصابة صاحبه وزوجته بحروق

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اندلاع حريق هائل بمصنع “تنر وبويات” بالمحلة وإصابة صاحبه وزوجته بحروق اندلاع حريق هائل بمصنع “تنر وبويات” بالمحلة وإصابة صاحبه وزوجته بحروق

أرشيفية

اندلع حريق هائل بمصنع لانتاج “الثنر والبويات” ملك عطية زيدان بطريق بشبيش ميت السراج مركز المحلة وأدى الحريق لإصابة صاحب المصنع وزوجته بحروق.
> وكان قد تلقى العميد علاء عمار مأمور مركز المحلة بلاغا من شرطة النجدة باندلاع حريق بمصنع لانتاج الثنر والبويات بطريق ميت السراج بشبيش مركز المحلة.

وعلي الفور انتقلت على الفور 6 سيارات إطفاء برئاسة العميد رفيق رفعت رئيس قسم الحماية المدنية والحريق وتبين أن المصنع مقام على مساحة 4 قيراط ومسقوف بالصاج ونتج عن الحريق إصابة صاحب المصنع وزجته بحروق وتم نقلهم في سيارة إسعاف لمستشفى المحلة العام لتلقي العلاج، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران المشتعلة بالمصنع.

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