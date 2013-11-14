كارثة كبرى بالفيديو ..مرسي يعطى الضوء الأخضر للجهاد

فى سابقة هى الأولى من نوعها، أطلق نشطاء إخوان عقب بيان الرئيس المعزول محمد مرسي، مبادرة لقطع أصبع الإبهام، تعبيراً منهم على حبهم الشديد لميدان رابعة العدوية، الذى وقع فيه آلاف الشهداء على حد تعبيرهم.

وأكد النشطاء على أن ذكر اسم "رابعة" فى بيان الرئيس يعد تأكيداً على ضرورة مواصلة الكفاح، وأن الكفاح لن يكون إلا بقطع "الإبهام" للتذكير بما حدث أثناء رفع اليدين، مشيرين الى أن قطع الأصبع يبقى شعار "رابعة" راسخاً فى الوجدان.

شبكةعيونالإخبارية

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