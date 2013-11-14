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مباشر – شيكابالا يقود تغييرات مصر أمام زامبيا

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مباشر – شيكابالا يقود تغييرات مصر أمام زامبيا مباشر – شيكابالا يقود تغييرات مصر أمام زامبيا

تختبر ترسانتها الهجومية كلها في تشكيل واحد ضد زامبيا، في مباراة ودية مساء يوم الخميس.

تابعوا التشكيل والنتيجة لحظة بلحظة بالضغط على هذا الرابط..

مصر تحتاج للفوز بخمسة أهداف على زامبيا، حتى يتخطى الفراعنة المستحيل أمام غانا يوم 19 نوفمبر.

منتخب غانا فاز على مصر بستة أهداف مقابل هدف وحيد.

الهدف الأول سجله عمرو زكي من عرضية محمد صلاح إثر كرة طولية من محمد أبو تريكة، في عمل جماعي رائع.

الهدف الثاني أحرزه رامي ربيعة إثر ركنية حاول زكي اصطيادها وأخفق، فوصلت للمدافع الشاب وحولها لداخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، اشترك شريف عبد الفضيل وأحمد عيد عبد الملك وشيكابالا في مكان محمد صلاح وأبو تريكة ونجيب.

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