مباشر – شيكابالا يقود تغييرات مصر أمام زامبيا

تختبر مصر ترسانتها الهجومية كلها في تشكيل واحد ضد زامبيا، في مباراة ودية مساء يوم الخميس.

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مصر تحتاج للفوز بخمسة أهداف على زامبيا، حتى يتخطى الفراعنة المستحيل أمام غانا يوم 19 نوفمبر.

منتخب غانا فاز على مصر بستة أهداف مقابل هدف وحيد.

الهدف الأول سجله عمرو زكي من عرضية محمد صلاح إثر كرة طولية من محمد أبو تريكة، في عمل جماعي رائع.

الهدف الثاني أحرزه رامي ربيعة إثر ركنية حاول زكي اصطيادها وأخفق، فوصلت للمدافع الشاب وحولها لداخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، اشترك شريف عبد الفضيل وأحمد عيد عبد الملك وشيكابالا في مكان محمد صلاح وأبو تريكة ونجيب.