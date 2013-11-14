بالصور .. وزير التخطيط يزور الوادي الجديد لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية

قام الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط على رأس وفد من الوزارة بزيارة لمحافظة الوادى الجديد اليوم الخميس التى تستمر لمدة يوم واحد وذلك فى إطار جولات الوزير لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وكذلك الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى يرافق الوزير التخطيط اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد حيث تفقد الوزير بعض القرى مثل قرية المنيرة والمنيرة كما قام بزيارة لمقر جامعة الوادى الجديد تحت التجهيز وتفقد بعضثم بتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة معبد هيبس بمدينة الخارجة.

كما قام الوزير يرافقة محافظ الوادى الجديد بزيارة لقرية الخرطوم ثم زيارة لمستشفى الخارجة العام والمنطقة الصناعية بالخارجة ثم قام بافتتاح المبنى الجديد لديوان عام المحافظة، بعد انتهاء الأعمال الإنشائية بتكلفة 23 مليون جنيه هذا وقد ناقش الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط مع اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد سبل دعم الوزارة لإنشاء ثلاث طرق عرضية هي الخارجة سوهاج وتنيدة منفلوط، والفرافرة ديروط، بتكلفة إجمالية مليار و800 مليون جنيه كمحاولة جديدة للتنمية وربط الوادي الجديد بالمحافظات المجاورة هذاوقد التقى السيد وزير التخطيط مع المواطنين بقاعة المتمرات بديوان عام محافظة الوادى الجديد لمناقشة عدد من القضايا التى تهم المواطن بالوادى الجديد.

حيث وافق السيد الوزير على دعم الخطة العاجلة بحفربئر فى قرية الخرطوم وهى من القرى اكثر فقرا ودعم فرع الجامعة بـ3 مليون جنيه وكذلك دعم اعمال التطوير بمستشفى الخارجة العام بالواى الجديد لافتتاحها فى منصف يناير القادم حيث قاد اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد باهداء الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط درع المحافظة تقديرا لمجهوداته كما اهدى الدكتور فريد عبد العال مستشار الوزير والدكتورة نعايم سعد زغلول المستشارة الاعلامية لوزير التخطيط ميدالية المحافظة التذكارية تقديرا لدورهم .