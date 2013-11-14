ارتفاع قتلى تفجير «حسينية شيعية» في العراق إلى 32 وإصابة 65 آخرين

قال مصدر أمني عراقي، الخميس، إن 32 شخصًا قتلوا وأصيب 65 آخرون، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبًا للعزاء قرب حسينية (مسجد للشيعة) في بعقوبة شمال بغداد. وأكد المصدر، في تصريحات صحفية، أن «الانفجار وقع بقرية زر كوش التابعة لناحية السعدية، شمال شرق مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالي، الواقعة إلى الشمال من العاصمة بغداد، وأن مستشفى السعدية العام استقبل عشرات القتلى والجرحى، جراء انفجار العبوة الذي وقع قرب باب الحسينية».ويحيي الشيعة العراقيون، الخميس، ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي، في معركة كربلاء، في يوم عاشوراء، بنصب خيام للعزاء وقراءة قصة مقتل الإمام في الحسينيات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تجمهر المواطنين في هذه الأماكن.ويتوافد الشيعة على مدينة الكاظمية في بغداد، حيث مرقد الإمام موسى الكاظم (أحد أئمة الشيعة) وإلى محافظة النجف (وسط) حيث مرقد الإمام علي بن أبي طالب، (رابع الخلفاء الراشدين)، وإلى مدينة كربلاء (وسط) حيث مرقد الإمام الحسين بن علي وأخيه العباس.

شبكةعيونالإخبارية

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