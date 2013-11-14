العربية للإصلاح الجنائى تستخرج 500 شهادة ميلاد سيدة صعيدية

قامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى باستخراج 500 شهادة ميلاد لنساء وفتيات فى دور الرعايا الاجتماعية وبيوت القاصرات، وللنساء الأكثر احتياجا فى صعيد مصر واللائى لا توجد لهن شهادات ميلاد.

وأشار بيان للمنظمة اليوم الخميس إلى أنه تم حصر عدد النساء الأكثر احتياجا من خلال عمل مكثف ودقيق وتعاون بين المنظمة، وعدد من المنظمات والمؤسسات الأهلية والمحلية فى صعيد مصر.

وأوضح البيان أن هؤلاء النساء والفتيات من محافظات مختلفة بصعيد مصر خاصة محافظتى سوهاج وقنا، بالمشاركة مع فريق عمل من المحامين والإداريين التابعين للمنظمة الذين قاموا بتقديم الطلبات لصالح هؤلاء النساء والفتيات اللائى ليس لديهن شهادات ميلاد، نظرا إلى أنهن محتجزات بدور الرعايا وبيوت القاصرات.

يذكر أن المنظمة أقامت احتفالية هذا الشهر تم خلالها تسليم هؤلاء النساء والفتيات شهادات ميلادهن، التى كانت المنظمة قد قامت بالانتهاء منها خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر العام الحالىة.