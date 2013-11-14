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أحمد الجار الله: مبارك يتلقي 10 ميلون دولار شهريا في محبسه

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أحمد الجار الله: مبارك يتلقي 10 ميلون دولار شهريا في محبسه أحمد الجار الله: مبارك يتلقي 10 ميلون دولار شهريا في محبسه

فجر أحمد الجار الله رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية  مفاجاه من العيار الثقيل كاشفا بأن الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات الراحل ، كان يرسل الي الرئيس الأسبق حسني مبارك عشرة ملايين دولار شهريا، وأن الشيك مازال يرسل باسم مبارك حتي الآن في سجن طرة، وبعد تولي مرسي رئاسة الجمهورية، وهذا من ضمن أسباب كراهية مرسي والإخوان للإمارات.
وأن مبارك كان يعيد إرسال الشيك الي البنك المركزي ، ليضاف الي الإحتياطي النقدي لمصر .
جاء ذلك في حوار أحمد الجار الله مع برنامج القاهرة مساء امس وبمشاركة عمرو أديب الدكتور خالد أبو بكر

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