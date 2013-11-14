عاجل- الفريق السيسي يدلي بتصريحات حادة لرؤساء تحرير الصحف الكويتية

أكد الكاتب الكويتى، أحمد جار الله أنه جمعه اليوم لقاء بالفريق عبد الفتاح السيسي هو وعدد رؤساء تحرير الصحف الكويتية، مشيرا إلى أن الحوار كان منظم له أن يستمر أربعين دقيقة ولكنه استمر أربع ساعات .

وشدد جارالله في مقابله مع برنامج "القاهرة اليوم" علي فضائية أوربت، أنه سأل الفريق السيسي عن موضوع ترشحه لرئاسة الجمهورية وأنه تحفظ على الإجابة ولكننا تأكدنا من سياق الحديث بأنه ليس لديه مانع من الترشح لرئاسة الجمهورية .

وأضاف جارلله أننا شددنا علي ما إذا كان يريد إنقاذ مصر وهو الآن اعلم بأمورها أنه لابد أن يترشح للرئاسة .

شبكةعيونالإخبارية

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