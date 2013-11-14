أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

عاجل- الفريق السيسي يدلي بتصريحات حادة لرؤساء تحرير الصحف الكويتية

Google+ Print
عاجل- الفريق السيسي يدلي بتصريحات حادة لرؤساء تحرير الصحف الكويتية عاجل- الفريق السيسي يدلي بتصريحات حادة لرؤساء تحرير الصحف الكويتية

أكد الكاتب الكويتى، أحمد جار الله أنه جمعه اليوم لقاء بالفريق عبد الفتاح هو وعدد رؤساء تحرير الصحف الكويتية، مشيرا إلى أن الحوار كان منظم له أن يستمر أربعين دقيقة ولكنه استمر أربع ساعات .
وشدد جارالله  في مقابله مع برنامج "القاهرة اليوم" علي فضائية أوربت، أنه سأل الفريق السيسي عن موضوع ترشحه لرئاسة الجمهورية وأنه تحفظ على الإجابة  ولكننا تأكدنا من سياق الحديث بأنه ليس لديه مانع من الترشح لرئاسة الجمهورية .
وأضاف جارلله أننا شددنا علي ما إذا كان يريد إنقاذ وهو الآن اعلم بأمورها أنه لابد أن يترشح للرئاسة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي

موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين